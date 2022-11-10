Прорыв трубы в Алматы: когда починят теплотрассу, рассказали в акимате

Трубу прорвало в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня в центре Алматы произошла авария на теплотрассе. В городской администрации рассказали, к какому времени закончатся восстановительные работы, передает NUR.KZ.

"По информации городских коммунальных служб, восстановительные работы на теплотрассе продолжаются. Их планируется завершить ориентировочно до 3 часа ночи 11 ноября", – сообщила пресс-служба акимата.

Напомним, в четверг во второй половине дня на пересечении улиц Гоголя и Шарипова произошел прорыв трубы. По наблюдениям очевидцев происшествия, столб воды, бивший из-под земли, достигал 5-6 метров в высоту. Причиной случившегося стала коррозия трубы.

Ранее мы показывали фото и видео с места происшествия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1996661-proryv-truby-v-almaty-kogda-pochinyat-teplotrassu-rasskazali-v-akimate/