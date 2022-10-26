Кабина колеса обозрения оторвалась во время движения в Кызылординской области (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: Гульмира Абыкай/Facebook

Кабина колеса обозрения оторвалась во время движения в селе Жанакорган Кызылординской области. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях. Инцидент прокомментировали в районном акимате, передает корреспондент NUR.KZ.

Судя по видео, опубликованному журналистом Гульмирой Абыкай в Facebook, на момент ЧП людей на аттракционе не было.

Указывается, что инцидент произошел в селе Жанакорган, где недавно открыли парк развлечений.

"Людей в подвесной кабине не было, иначе сложно представить, чем это могло закончиться", - отмечается в посте.

Ситуацию прокомментировали в акимате Жанакорганского района. В ведомстве отметили, что видео было снято во время, когда колесо обозрения проходило тестовую проверку. Никто не пострадал. Сейчас аттракцион закрыт из-за похолодания.

Парк отдыха, по данным чиновников, был построен на личные средства при спонсорской поддержке мецената Марлена Искакова.

"Официально заявляем, что из бюджета средства не выделялись", - добавили в районном акимате.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1994290-kabina-kolesa-obozreniya-otorvalas-vo-vremya-dvizheniya-v-kyzylordinskoy-oblasti-video/