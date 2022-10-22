Корпус санатория загорелся в Акмолинской области (видео)

Пожар в санатории. Кадр из видео: instagram.com/tirazh.kz

В Бурабайском районе загорелся деревянный корпус санатория "Алмаз". Видеозапись со зданием, которое полыхает открытым пламенем, появилась в социальных сетях.

В Instagram-аккаунте издания tirazh.kz появилось видео пожара, который произошел в санатории "Алмаз" в Бурабайском районе Акмолинской области.

На кадрах можно заметить, что пламенем объяты несколько этажей здания. Видно также, что с земли уже идет тушение пожара.

В комментариях к публикации запись прокомментировали представители районного акимата.

"Произошло возгорание летнего деревянного корпуса в санатории Алмаз из-за возгорания в котельной. Идет локализация, угрозы возгорания леса и основного здания нет. Ориентировочная площадь возгорания 700 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", – сообщили акимате Бурабайского района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1994013-korpus-sanatoriya-zagorelsya-v-akmolinskoy-oblasti-video/