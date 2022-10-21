Пожар произошел на рынке в Атырауской области (фото)

Пожар. Фото с места событий: ДЧС Атырауской области

В селе Курмангазы Курмангазинского района Атырауской области загорелся рынок - горели торговые палатки, сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДЧС региона.

По данным ведомства, пожар вспыхнул сегодня утром - примерно в 07:24 на пункт связи пожарной части №7 Курмангазинского района поступило сообщение о возгорании.

По прибытию пожарных подразделений было установлено, что открытым огнем горят торговые места с товарами народного потребления - продуктами питания и одеждой.

Огнем было охвачено более 200 кв. метров, отмечается, что общая площадь здания продовольственного рынка составляет 600 кв. метров.

Пожар был локализован в 08:44, а ликвидирован в 09:15.

Причина пожара устанавливается. В тушении пожара были задействованы 20 сотрудников и 3 единицы техники ДЧС Атырауской области.

По сообщениям ведомства, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1993754-pozhar-proizoshel-na-rynke-v-atyrauskoy-oblasti-foto/