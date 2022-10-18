Пассажирский автобус загорелся на трассе близ Актау

Автобус загорелся в Мангистауской области. Фото: lada.kz

Вчера вечером в Мангистауской области на трассе "Актау – Жетыбай" произошло ЧП – прямо на проезжей части загорелся пассажирский автобус. К счастью, при пожаре никто не пострадал, передает Lada.kz.

Кадры с места происшествия сняли очевидцы. На опубликованных видео можно заметить сгоревший остов автобуса, стоящий у обочины дороги.

Кроме того, на одной из записей запечатлен и сам момент пожара – издалека видно, что у дорожного заграждения открытым пламенем полыхает транспортное средство.

Как сообщили изданию в Департаменте по ЧС Мангистауской области, 17 октября в 19:49 им поступило сообщение о том, что на автодороге "Актау – Жетыбай" загорелся пассажирский автобус марки Setra. Это произошло в 30 километрах от города Актау.

Тем не менее жертв и пострадавших нет. Отмечается, что на момент прибытия пожарного подразделения пассажиров в салоне не было.

На данный момент пожар ликвидирован, а специалисты устанавливают причину возгорания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1993133-passazhirskiy-avtobus-zagorelsya-na-trasse-bliz-aktau-video/