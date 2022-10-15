Лишившиеся домов во время паводков сельчане вынуждены жить в сараях без тепла и газа в ЗКО

Затопленные дома. Кадр из видео: YouTube/Телеканал Алматы

Жители села Шалгын в Западно-Казахстанской области вынуждены жить в сараях без тепла и газа после того, как в начале года их дома затопило талыми водами. Пострадали 23 дома и школа. Местные чиновники обещали построить новое жилье, но процесс этот затянулся на долгие месяцы.

Как передает телеканал "Алматы", строительство 23 домов в селе Шалгын все еще продолжается, однако 12 из них обещают сдать в эксплуатацию в ближайшее время.

"У строителей очень медленный темп работы. Холода наступают, а нам жить негде. У нас внуки, а крыш домов еще нет. Дожди идут, заливают все. Необходимо срочно заканчивать строительство и подводить газ", – сказал житель села Усман Мырзагалиев.

Отмечается, что после подтоплений многие сельчане вынуждены жить в сараях без элементарных благ цивилизации. Усугубляет ситуацию и отсутствие газификации.

"Я живу вместе с отцом и мамой, супругой и двумя детьми. Мы живем в этом строении, которое возвели сами. Раньше жили в палатке. Но сейчас уже похолодало, пришлось строить из того, что было", – поделился житель села Аслан Мурзагалиев.

На строительство жилых домов из фонда "Народу Казахстана" выделили 560 млн тенге. Представитель подрядной компании заверил, что до конца октября плановые работы будут завершены и жители села смогут переехать в новые дома.

"Мы сейчас уже завершаем наружные работы в 12 домах, еще в 11 домах собираемся устанавливать кровлю, до конца месяца все работы завершим, я гарантирую это. Для этого привлекли дополнительные рабочие силы", – заявил руководитель подрядной организации Александр Карагойшин.

Аким ЗКО Гали Искалиев заверил, что данный вопрос находится на его особом контроле.

"Подрядчик сам обещал, что до конца октября этого года они закончат строительство домов. Средства выделены. Подрядчик местный, докладывает мне информацию каждый день. Школа должна быть завершена до конца года. Средства были выделены из областного бюджета и фонда "Народу Казахстана", – подчеркнул глава региона.

Напомним, в апреле режим ЧС был объявлен в двух районах Западно-Казахстанской области – в Каратобинском и Чингирлауском. Так, в селе Шалгын талыми водами затопило более 20 домов и школу. Строения на полметра оказались в воде, погибли около 30 голов овец и коз. 57 человек эвакуированы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1992848-lishivshiesya-domov-vo-vremya-pavodkov-selchane-vynuzhdeny-zhit-v-sarayah-bez-tepla-i-gaza-v-zko/