Крыша загорелась в колонии в Уральске. Пожарных впустили только после досмотра (видео)

Фото с места происшествия: mgorod.kz

Вчера вечером в колонии общего режима в Уральске произошел пожар. Прежде чем пожарных запустили на территорию, был проведен тщательный досмотр, передает издание "Мой город".

Сообщается, что пожар на территории режимного учреждения уголовно-исправительной системы начался вчера вечером, 12 октября, около 23:30.

По предварительной информации, загорелась кровля столовой. Общая площадь возгорания составила около 500 квадратных метров. Отмечается, что на место происшествия прибыли экстренные службы: пожарные и полицейские.

Тем не менее, как сообщает издание, попасть на территорию режимного объекта пожарные смогли только после тщательного досмотра.

На данный момент другие подробности ЧП выясняются.

Фото с места происшествия: mgorod.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1992439-krysha-zagorelas-v-kolonii-v-uralske-pozharnyh-vpustili-tolko-posle-dosmotra-video/