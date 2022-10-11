МЧС: Почти все пожары ликвидировали в ВКО, кроме одного участка

Пожарные работают на участках в ВКО. Фото: Пресс-служба Министерства по ЧС РК

Пожарным в Восточно-Казахстанской области удалось ликвидировать пожары практически на всех участках, кроме одного, передает пресс-служба Министерства по ЧС РК.

"Действующим остается только загорание в районе "Пугачевского лесничества" Курчумского района. Площадь пожара устанавливается. Задействованы силы пожарных, МИО, лесников. Всего​ 260 человек личного состава и порядка 30 единиц техники. Два вертолета "МИ-8" акимата ВКО", - сказано в сообщении.

В ходе работы осуществлено 14 сбросов воды, общим объемом в 35 тонн.

На данный момент угрозы населенным пунктам нет. Но, как предупреждают в ДЧС ВКО, пожароопасный период в регионе продолжается.

Жителям региона настоятельно рекомендовано соблюдать меры пожарной безопасности. Быть бдительными и заранее очищать территорию своих домов от сухой травы и мусора.

А также:

Не сжигать мусор у жилых домов;

Не разводить в ветреную погоду костры;

Не допускать палов травы.

Ранее на маслозаводе в Усть-Каменогорске произошел пожар. Жертв и пострадавших нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1992060-mchs-pochti-vse-pozhary-likvidirovali-v-vko-krome-odnogo-uchastka/