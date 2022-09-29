Один человек погиб и трое пострадали при обрушении крыши на фабрике "Казфосфата"

Промышленные объекты. Иллюстративное фото: instagram.com/kazphosphate

В Жамбылской области один человек погиб, еще трое пострадали при обрушении крыши на фабрике "Казфосфата". ЧП произошло еще 13 сентября, однако известно о нем стало только сейчас. Подробности озвучиваются на официальном сайте МВД Polisia.kz.

По информации ведомства, 13 сентября около 16.20 часов в дежурную часть отдела полиции Сарысуского района поступило сообщение из районной больницы о том, что после обрушения плиты крыши в здании центральной обогатительной фабрики, принадлежащей ТОО "Казфосфат", с различными телесными повреждениями доставлены трое сотрудников.

Один 58-летний рабочий предприятия погиб на месте происшествия.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.156 УК РК (Нарушение правил охраны труда).

Также инспекцией труда проводится специальная проверка. Назначены необходимые судебно-медицинские и судебно-строительные экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1990232-odin-chelovek-pogib-i-troe-postradali-pri-obrushenii-kryshi-na-fabrike-kazfosfata/