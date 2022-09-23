15 детей госпитализировали после распыления перцового баллончика в школе Павлодара

Машина скорой помощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

15 детей госпитализировали в больницу после распыления перцового баллончика в одной из школ Павлодара. Об этом сообщил заместитель начальника УЧС города Тлекжан Галямов.

Его заявление опубликовано на официальной странице ДЧС Павлодарской области в Instagram.

"23 сентября около 11.00 часов утра в СОШ №33 по адресу: поселок Ленинский, улица Макаренко, 14 неизвестным лицом был распылен перцовый баллончик в коридоре второго этажа.

Из здания школы были эвакуированы 672 учащихся. В детскую областную больницу госпитализированы 15 детей", - сообщил заместитель начальника УЧС Павлодара Тлекжан Галямов.

Он добавил, что на место происшествия выезжали кареты скорой помощи, полицейские и спасатели.

Напомним, ранее подростки распылили перцовый баллончик в школе Нур-Султана. Их мать оштрафовали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1989322-15-detey-gospitalizirovali-posle-raspyleniya-pertsovogo-ballonchika-v-shkole-pavlodara/