Пассажирский поезд экстренно остановили недалеко от Астаны из-за возгорания (видео)

Возгорание пассажирского поезда недалеко от Астаны. Кадр из видео: t.me/kozachkow

Причину экстренной остановки пассажирского поезда сообщением Алматы-Петропавловск озвучили в АО "НК "Қазақстан темір жолы". По сообщению пресс-службы, произошло возгорание в техническом вагоне, передает корреспондент NUR.KZ.

"21 сентября 2022 года на перегоне Мырза-Шокай участка Караганда-Астана остановлено движение поезда Алматы-2 - Петропавловск из-за возгорания в техническом вагоне, расположенном в конце состава", - рассказали в КТЖ.

При этом, отметили в нацкомпании, работниками поездных бригад в целях обеспечения безопасности проводилась эвакуация 50 пассажиров с пяти хвостовых вагонов в головные (37 пассажиров перемещены внутри состава, 13 человек - через улицу). После чего все пассажиры находились в составе поезда.

На место происшествия прибыл пожарный поезд со станции Караганды, пожар был локализован. Пострадавших нет.

Напомним, ранее в КТЖ сообщили, что пассажирский поезд сообщением Алматы-Петропавловск произвел экстренную остановку на участке Караганда-Астана из-за неисправности технического вагона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1988891-passazhirskiy-poezd-ekstrenno-ostanovili-nedaleko-ot-astany-iz-za-vozgoraniya-video/