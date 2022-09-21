Город накрыл пепел и черный дым: вертолет привлекли к тушению пожара близ Атырау

Пожар близ Атырау. Фото: МЧС РК

Жители Атырау накануне заметили, что город накрывает пепел и черный дым. В тушении пожара в Кенузекском сельском округе задействован вертолет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 20 сентября в 08.57 часов в Кенузекском сельском округе Атырау, в 40 км от поселка Таскала, на побережье Каспийского моря и территории государственного природного резервата "Ак Жайык" загорелся камыш на предварительной площади 60 га.

Пожар тушат с вертолета близ Атырау. Фото: МЧС РК

В связи с заболоченностью и непроходимостью тушение огня оказалось невозможным. При попытке найти подъездные пути к очагу пожара полностью уничтожен огнем вездеход "ТРЭКОЛ", который застрял на болотистом участке. Никто не пострадал.

Тушение камыша близ Атырау. Фото: МЧС РК

"Угрозы населенным пунктам нет", - отметили в МЧС.

Здесь добавили, что 21 сентября в 07.30 часов вертолет МИ-8 провел разведку, выявил 2 очага горения открытым огнем размером 20х20 и тление в объеме 100 м. В настоящее время проводятся работы по тушению с воздуха.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1988836-gorod-nakryl-pepel-i-chernyy-dym-vertolet-privlekli-k-tusheniyu-pozhara-bliz-atyrau/