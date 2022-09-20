Землетрясение в Мексике оставило без света более 1 млн человек

Эвакуация в Мехико из-за землетрясения. Фото: Luis Barron / Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images

В результате землетрясения магнитудой 7,5 на юго-западе Мексики более одного миллиона жителей в пяти регионах страны остались без электричества, передает Bloomberg.

Как пишет издание, один человек погиб, когда потолок универмага в портовом городе Мансанильо в штате Колима обрушился в результате землетрясения, которое произошло в понедельник, 19 сентября. В Мичоакане один человек пострадал от падения стекла в сельской больнице.

По данным Геологической службы США, землетрясение произошло недалеко от города Ла-Пласита-де-Морелос в штате Мичоакан примерно в 475 км к западу от Мехико.

Согласно сообщению коммунальной службы CFE, в результате землетрясения 1,2 млн пользователей электроэнергии в пяти штатах остались без света. Чуть позже стало известно, что электричество было восстановлено для 68% этих пользователей в течение нескольких часов.

Отмечается, что землетрясение произошло в годовщину двух других смертельных землетрясений, произошедших в Мексике в 1985 и 2017 годах.

Накануне мощное землетрясение магнитудой 6,8 произошло на Тайване. Информации о пострадавших не было.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1988671-zemletryasenie-v-meksike-ostavilo-bez-sveta-bolee-1-mln-chelovek/