Кыргызстан и Таджикистан сообщили о росте числа погибших в ходе конфликта на границе

Военные с оружием. Иллюстративное фото: mil.gov.kg

Минздрав Кыргызстана сообщил, что число погибших в результате конфликта на границе увеличилось до 59 человек. МИД Таджикистана заявил, что в ходе обстрелов погибли 28 мирных жителей.

Как сообщает 24.kg со ссылкой на Минздрав Кыргызстана, в организации здравоохранения Баткенской области поступили тела еще 13 погибших. Общее число жертв достигло 59 человек.

"Общее число погибших в результате вооруженного конфликта в Баткенской области достигло 59 человек", – говорится в публикации.

Ранее кыргызская сторона сообщила, что число погибших в результате боевых столкновений на границе с Таджикистаном увеличилось до 36 человек.

Кроме того, что в результате вооруженного конфликта на границе в организации здравоохранения поступили еще 15 пострадавших. Итого количество раненых увеличилось до 144 человек, из них 102 переведены в Бишкек и Ош, семь отправлены на амбулаторное лечение.

Sputnik Таджикистан со ссылкой на МИД страны пишет, что было определено количество жертв среди мирного населения в результате конфликта на таджикско-кыргызской границе.

"В результате обстрелов машины скорой помощи, школы и мечети погибли 28 мирных жителей, в их числе и дети. Известно, что 16 сентября кыргызская сторона расстреляла из БТР машину скорой помощи в джамоатах Зумруд и Овчикалъача", – говорится в сообщении.

По данным МИД Таджикистана, в ходе стрельбы погибли пять членов одной семьи, в том числе двое детей, а также фельдшер и водитель транспорта.

Напомним, конфликт Кыргызстана и Таджикистана из-за приграничных территорий возобновился утром 14 сентября, между пограничниками произошла перестрелка. 16 сентября президенты Кыргызстана и Таджикистана договорились об отводе сил с границы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1988407-kyrgyzstan-i-tadzhikistan-soobschili-o-roste-chisla-pogibshih-v-hode-konflikta-na-granitse/