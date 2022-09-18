Тростник загорелся на побережье Каспия в Атырауской области (видео)

Заросли тростника. Иллюстративное фото: pixabay.com

Второй день на побережье Каспийского моря близ Атырау горит тростник. Пожарная техника не может проехать к горящему участку, но населенным пунктам ничто не угрожает, передает "МИА Казинформ".

Тростник загорелся вчера, 17 сентября, в 19:45 в пригородном сельском округе Кенузек близ Атырау.

Как сообщили изданию в пресс-службе областного ДЧС, тростниковые заросли горят в 40 километрах от поселка Алгабас в сторону Каспийского моря. Огонь охватил камыши на площади примерно в 16 гектар.

Позже стало известно, что жители Атырау начали чувствовать запах гари от горящих тростников. Горожане рассказывают, что в микрорайоны, расположенные в сторону моря, долетают хлопья от горящих камышей.

При этом подчеркивается, что угрозы населенным пунктам нет.

В ДЧС объяснили, что из-за заболоченной местности, непроходимой для техники, тушение не представляется возможным, а использовать вертолет – слишком дорого.

По последним данным, площадь пожара увеличилась с 16 до 20 гектар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1988389-trostnik-zagorelsya-na-poberezhe-kaspiya-v-atyrauskoy-oblasti-video/