Армения и Азербайджан сообщили о количестве погибших в результате конфликта на границе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в результате конфликта с Азербайджаном с армянской стороны погибли 135 человек. Министерство обороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли 77 военных.

"В результате агрессии со стороны Азербайджана с армянской стороны, по подтвержденным данным, погибли 135 человек", – передает Sputnik Армения.

Однако Пашинян отметил, что эта цифра не окончательная, есть большое число раненых.

Председатель постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Армении Андраник Кочарян отметил, что число погибших на границе армянских военных может измениться, пишет издание.

"У нас есть без вести пропавшие. Только после выяснения их судьбы станет ясно, сколько у нас погибших и пленных", – заявил он.

Минобороны Азербайджана сообщило, что в результате военных действий на границе с Армений погибли 77 военных. Список опубликовало издание Trend.az.

Напомним, столкновения на азербайджано-армянской границе обострились в ночь на 13 сентября. При этом обе стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1988226-armeniya-i-azerbaydzhan-soobschili-o-kolichestve-pogibshih-v-rezultate-konflikta-na-granitse/