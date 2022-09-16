Кыргызстан и Таджикистан сообщили о пострадавших и об атаках из тяжелого оружия

Солдаты. Иллюстративное фото: RUS Defence Ministry/Handout/Anadolu Agency via Getty Images

На кыргызско-таджикской границе обострился конфликт. Таджикистан сообщает, что кыргызские военные ведут огонь всеми видами тяжелого и огнестрельного оружия. В Кыргызстане отметили, что таджикская сторона применяет на границе тяжелую бронетехнику и ракетные системы залпового огня.

Как передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на Госкомитет национальной безопасности КР, военные Таджикистана используют в столкновениях тяжелую бронетехнику, ракетные системы залпового огня и авиацию.

"Кыргызская сторона отражает все атаки с земли и воздуха, не позволяя захватить свою территорию и населенные пункты. На месте находится заместитель главы кабинета министров, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, который принимает меры для прекращения огня и стабилизации обстановки", – говорится в сообщении.

Издание пишет, что количество пострадавших в результате обстрела увеличилось до 18 человек.

Кроме того, сообщается, что главы пограничных ведомств договорились о прекращении огня с 10:00 для проведения встречи. Однако таджикская сторона продолжает обстрел кыргызских позиций.

Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-центр погранвойск страны передает, что ситуация на границе остается напряженной.

"По всем направлениям государственной границы Таджикистана с Кыргызстаном продолжаются вооруженные конфликты", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ВС Кыргызстана атакуют приграничные таджикские села, гражданские строения и дома местных жителей. Огонь ведется всеми видами тяжелого и огнестрельного оружия.

В ГКНБ Таджикистана подтвердили изданию, что дважды, в 06:30 (7:30 по Нур-Султану) и 07:30 часов утра (8:30 по Нур-Султану), осуществляли одностороннее прекращение огня и предлагали начать переговоры кыргызской стороне.

"Но военнослужащие Кыргызстана проигнорировали эти предложения и применили все виды индивидуального и группового оружия и боевые действия", – говорится в заявлении.

Источники издания также сообщили, что во время утренней перестрелки один местный житель погиб, десятки получили ранения и были госпитализированы в больницы. Однако официального подтверждения от властей о жертвах пока не поступало.

Ранее главы МИД Кыргызстана и Таджикистана обсудили обострение на границе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1988182-kyrgyzstan-i-tadzhikistan-soobschili-o-postradavshih-i-ob-atakah-iz-tyazhelogo-oruzhiya/