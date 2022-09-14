Иллюстративное фото: Pexels

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня на границе. Соответствующие сообщения были обнародованы пресс-службами министерств обороны двух стран.

Баку утверждает, что в ночь с 13 на 14 сентября армянская сторона подвергла обстрелу их подразделения на границе. Тем самым Ереван поспособствовал срыву перемирия. При этом обстрелы, по их словам, до сих пор не прекратились.

"В ночь с 13 на 14 сентября и сегодня утром вооруженные силы Армении, вновь нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, подвергли минометному и артиллерийскому обстрелу подразделения азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Лачинском направлениях", - сказано в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

В Минобороны Армении сообщили, что ситуация на границе с Азербайджаном остается напряженной. Вдобавок азербайджанские военные применили тяжелое вооружение.

"Хотя на других направлениях развязанной накануне агрессии существенных происшествий зафиксировано не было, сегодня, начиная с 08:00 (10:00 часов по Нур-Султану), противник возобновил преднаступательные действия с применением артиллерии, минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия, в частности, в направлениях Джермука и верин-Шоржи", - гласит заявление ведомства.

Столкновения на азербайджано-армянской границе обострились в ночь на 13 сентября. Кроме того, стало известно, что миссия ОДКБ вместе с генсеком Засем отправится в Армению для оценки сложившейся ситуации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1987737-armeniya-i-azerbaydzhan-obvinili-drug-druga-v-narushenii-rezhima-prekrascheniya-ognya/