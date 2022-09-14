Эвакуировать малышей и воспитателей пришлось из-за возгорания в детсаду Павлодара

Фото: ДЧС Павлодарской области

Сотрудники павлодарского детского сада №53, увидевшие возгорание электропроводки в щитовой, вызвали спасателей. На место выехали 5 пожарных расчетов, при этом из здания эвакуировали 30 работников дошкольного учреждения и троих детей. Остальные воспитанники были на прогулке, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.

В щитовой детского сада возникло возгорание примерно в 11 утра 13 сентября. Спустя 10 минут пожарные на месте уже провели локализацию, а еще через две минуты - ликвидацию пожара.

По информации спасателей, из здания эвакуировали 30 работников и троих детей. Жертв и пострадавших нет.

"Администрацией детского сада вызвана служба пожаротушения. Сотрудниками установлено горение электропроводов площадью 0,5 кв.м. На момент возгорания в детском саду находились 170 детей, которые были на утренней прогулке", - сообщили в отделе образования Павлодара.

Несмотря на то, что пожар был не столь серьезный, оставаться в саду дети не смогли. Из-за отсутствия электроэнергии их отправили по домам, а тех, кого не забрали родители, определили в рядом стоящее дошкольное учреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1987697-evakuirovat-malyshey-i-vospitateley-prishlos-iz-za-vozgoraniya-v-detsadu-pavlodara/