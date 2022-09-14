Сильный дождь и град обрушились на ОАЭ при 40-градусной жаре

Град выпал в ОАЭ при 40-градусной жаре. Кадр из видео: twitter.com/NCMS_media

В некоторых городах Объединенных Арабских Эмиратов во вторник, 13 сентября, при 40-градусной температуре выпал сильный град. Муниципальные власти опубликовали рекомендации по безопасности, передает Khaleej Times.

На Дубай и Шардж обрушился ледяной дождь с градом. Департамент погоды ОАЭ объявил "красные", "оранжевые" и "желтые" уровни погодной опасности для некоторых областей. Полиция и муниципальные власти опубликовали рекомендации по безопасности для населения. А также призвали автомобилистов проявлять осторожность из-за погодных условий.

Как пишет издание, в этот день самая высокая зарегистрированная температура составила 46,2 градуса по Цельсию.

The National News передает, что в среду, 14 сентября, в ОАЭ продолжится формирование дождевых облаков, а в четверг, 15 сентября, над некоторыми прибрежными районами будет туман.

Ранее в Испании ребенок погиб и десятки людей пострадали из-за града, размер которого превышал 10 см.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1987644-silnyy-dozhd-i-grad-obrushilis-na-oae-pri-40-gradusnoy-zhare/