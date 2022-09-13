Восемь человек стали жертвами пожара в салоне электросамокатов в Индии

Место происшествия. Кадр из видео: twitter.com/BNNBreaking

В индийском городе Секундерабад в результате пожара, который произошел в ночь на вторник, 13 сентября, в салоне электросамокатов, погибли восемь человек, передает NDTV.

Как пишет издание, возгорание началось на первом этаже многоэтажного здания в выставочном зале электрических самокатов. После чего пожар перекинулся и на другие этажи, где была расположена гостиница.

По предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания в подвале здания, где было припарковано около 40 электросамокатов. Источники издания сообщили, что короткое замыкание произошло во время зарядки аккумуляторов.

Отмечается, что в отеле находилось не менее 25 гостей.

По словам полиции, все восемь человек погибли из-за удушья, вызванного густым дымом. Несколько человек были ранены и госпитализированы. Пожарным удалось взять пожар под контроль.

Ранее в столице России на первом этаже 16-этажного жилого дома, где расположен хостел, вспыхнул пожар. В результате происшествия погибли восемь человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1987531-vosem-chelovek-stali-zhertvami-pozhara-v-salone-elektrosamokatov-v-indii/