Людей эвакуировали из ТРЦ в Алматы (видео)

Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

Посетителей и работников торгово-развлекательного центра Maxima в Алматы эвакуировали из-за сообщений о бомбе. Информацию прокомментировали в полиции.

Видеороликами из ТРЦ делятся пользователи соцсетей.

По словам горожан, всех посетителей и работников центра "выгнали" из здания. Слышно, что в самом ТРЦ звучит пожарная тревога.

В официальном Telegram-канале пресс-службы МВД РК подтвердили, что полиция получила сообщение о минировании ТРЦ, однако информация о взрывном устройстве не подтвердилась.

"В рамках первичного реагирования на такого рода сообщения была проведена эвакуация посетителей и персонала торгового дома. Саперами и сотрудниками других подразделений был осуществлен осмотр здания.

Взрывное устройство не обнаружено, информация оказалась ложной", – говорится в сообщении.

Сейчас полицейские ищут анонима, "заминировавшего" центр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1987314-lyudey-evakuirovali-iz-trts-v-almaty-video/