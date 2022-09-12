Людей эвакуировали из ТРЦ в Алматы (видео)
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Посетителей и работников торгово-развлекательного центра Maxima в Алматы эвакуировали из-за сообщений о бомбе. Информацию прокомментировали в полиции.
Видеороликами из ТРЦ делятся пользователи соцсетей.
По словам горожан, всех посетителей и работников центра "выгнали" из здания. Слышно, что в самом ТРЦ звучит пожарная тревога.
В официальном Telegram-канале пресс-службы МВД РК подтвердили, что полиция получила сообщение о минировании ТРЦ, однако информация о взрывном устройстве не подтвердилась.
"В рамках первичного реагирования на такого рода сообщения была проведена эвакуация посетителей и персонала торгового дома. Саперами и сотрудниками других подразделений был осуществлен осмотр здания.
Взрывное устройство не обнаружено, информация оказалась ложной", – говорится в сообщении.
Сейчас полицейские ищут анонима, "заминировавшего" центр.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1987314-lyudey-evakuirovali-iz-trts-v-almaty-video/