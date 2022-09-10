Спала крепким сном: женщину спасли из горящего торгового дома в Жанаозене
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В Жанаозене гвардейцы помогли потушить пожар, вспыхнувший в одном из торговых домов города. Также бойцы спасли из горящего здания женщину, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РгК "Батыс".
Инцидент произошел накануне поздним вечером, около 23:40, в торговом доме “Алтын дан”.
По информации ведомства, начальник войскового наряда рядовой Жамбыл Джаксылыков, находившийся в патруле, заметил задымление в ТД.
О происшествии он немедленно доложил дежурному по войсковым нарядам капитану Беку Байбосынову, который быстро прибыл на место пожара.
"Совместно с начальником войскового наряда старшим сержантом Дамиром Кунболатовым и 6 патрульными они оцепили район торгового дома и начали эвакуировать людей из горящего здания до приезда пожарных расчетов", - сообщили в пресс-службе.
Вскоре выяснилось, что внутри здания осталась 45-летняя хозяйка торгового дома. Бойцы направились внутрь здания, чтобы спасти ее.
Найти пострадавшую удалось на втором этаже в одной из комнат - она спала крепким сном. Гвардейцы вынесли ее на свежий воздух.
Послей военнослужащие помогли пожарным в тушении возгорания.
В настоящее время сотрудники пожарной службы устанавливают причину произошедшего.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1987154-spala-krepkim-snom-zhenschinu-spasli-iz-goryaschego-torgovogo-doma-v-zhanaozene/