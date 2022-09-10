Спала крепким сном: женщину спасли из горящего торгового дома в Жанаозене

Гвардейцы на месте пожара. Фото: пресс-служба РгК "Батыс"

В Жанаозене гвардейцы помогли потушить пожар, вспыхнувший в одном из торговых домов города. Также бойцы спасли из горящего здания женщину, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РгК "Батыс".

Инцидент произошел накануне поздним вечером, около 23:40, в торговом доме “Алтын дан”.

По информации ведомства, начальник войскового наряда рядовой Жамбыл Джаксылыков, находившийся в патруле, заметил задымление в ТД.

О происшествии он немедленно доложил дежурному по войсковым нарядам капитану Беку Байбосынову, который быстро прибыл на место пожара.

"Совместно с начальником войскового наряда старшим сержантом Дамиром Кунболатовым и 6 патрульными они оцепили район торгового дома и начали эвакуировать людей из горящего здания до приезда пожарных расчетов", - сообщили в пресс-службе.

Вскоре выяснилось, что внутри здания осталась 45-летняя хозяйка торгового дома. Бойцы направились внутрь здания, чтобы спасти ее.

Найти пострадавшую удалось на втором этаже в одной из комнат - она спала крепким сном. Гвардейцы вынесли ее на свежий воздух.

Послей военнослужащие помогли пожарным в тушении возгорания.

В настоящее время сотрудники пожарной службы устанавливают причину произошедшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1987154-spala-krepkim-snom-zhenschinu-spasli-iz-goryaschego-torgovogo-doma-v-zhanaozene/