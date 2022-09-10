92-летнюю женщину вынесли бойцы СОБР на руках из горящего дома в Талдыкоргане

Кадр из видео очевидца: Polisia.kz

Пожар произошел в одном из жилых домов в Талдыкоргане - бойцы СОБР эвакуировали жильцов, сообщается в официальном Тelegram-канале пресс-службу МВД Polisia.kz.

Сотрудники спецподразделения спасли жильцов охваченного пожаром пятиэтажного жилого дома.

Среди спасенных оказалась 92-летняя женщина, которую полицейские вынесли на руках из квартиры на втором этаже.

Женщина поблагодарила сотрудников СОБР за спасение.

Кадры с места событий опубликовали в Сети.

Напомним, что на днях похожий случай произошел в селе Отенай загорелся двухквартирный жилой дом. Жители были эвакуированы оказавшимися неподалеку полицейскими. Совместными усилиями жильцов дома удалось эвакуировать на безопасное расстояние.

А вызванные к месту происшествия противопожарные службы вскоре справились с огнем и потушили пожар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1987140-92-letnyuyu-zhenschinu-vynesli-boytsy-sobr-na-rukah-iz-goryaschego-doma-v-taldykorgane/