Двадцать пожарных тушили загоревшийся дом в поселке Талдыкоргана (фото)

Фото с места происшествия: instagram.com/jetisy_tjd

В селе Отенай загорелся двухквартирный жилой дом. Жители были эвакуированы оказавшимися неподалеку полицейскими. При этом, как сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДЧС Жетысуской области, вероятная причина пожара – детская шалость с огнем.

Сообщается, что вчера, 5 сентября, в 20:47 на пульт дежурной части ДЧС Жетысуской области поступило сообщение о том, что в городе Талдыкорган в селе Отенай горит частный жилой дом.

На место происшествия сразу же были направлены силы и средства Департамента по ЧС.

"По прибытии на место вызова в 20:56 (9 километров от пожарной части до места вызова) было установлено, что происходит загорание кровли навеса с переходом огня на кровлю двухквартирного одноэтажного жилого дома", – отметили представители ведомства.

По данным ДЧС, площадь дома – 250 квадратных метров.

В 21:06 распространение огня было остановлено, а в 21:08 пожар удалось полностью потушить. Общая его площадь составила 176 квадратных метров.

В тушении были задействованы 3 автоцистерны, 2 специальные единицы техники и 20 сотрудников личного состава ДЧС Жетысуской области.

Жертв и пострадавших нет. Как сообщается в официальном новостном Telegram-канале МВД РК Polisia.kz, пламя заметили двое участковых – Марлан Кумархан и Бекжан Билялов, которые тут же бросились помогать местным жителям.

"Совместными усилиями жильцов дома удалось эвакуировать на безопасное расстояние", – добавили представители МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986453-dvadtsat-pozharnyh-tushili-gorevshiy-dom-v-poselke-taldykorgana/