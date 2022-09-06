Мужчина спас из пожара четверых детей в Семее

Иллюстративное фото: ДЧС Алматы

Четверых детей спас житель Абайской области из горящей квартиры в Семее - пожар случился в квартире на девятом этаже многоэтажки, передает Semeynews.kz.

Как пишет издание, ссылаясь на информацию ДЧС региона, в понедельник, 5 сентября, примерно в 15:55 на пульт ДЧС поступило сообщение о пожаре в 9-этажном доме. Сообщалось, что загорелась квартира на 9 этаже.

Прибывшие на место ЧП спасатели выяснили, что загорелись личные вещи жильцов квартиры на площади 2 квадратных метра. Огонь был потушен до прибытия сотрудников.

Выяснилось также, что во время возгорания в квартире находились 4 детей.

"К счастью, на помощь несовершеннолетним пришел сосед. Мужчина 1986 года рождения по пожарной лестнице попал в квартиру, которая имеется на балконах, и через эвакуационный люк спустил детей на 8 этаж", — пояснили в ДЧС.

В пресс-службе сообщили, что дети доставлены в детскую областную больницу, где их полностью обследуют. Причины возгорания выясняются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986316-muzhchina-spas-iz-pozhara-chetveryh-detey-v-semee/