Падение аттракциона с людьми в Индии попало на видео

Кабина аттракциона на 15-метровой высоте. Кадр из видео: twitter.com/AdityaRajKaul

В индийском городе Мохали аттракцион "Башня свободного падения" рухнул на землю с людьми. Его падение с 15-метровой высоты попало на видео, передает The Times of India.

Происшествие случилось в индийском городе Мохали на ярмарке в воскресенье, 4 сентября.

На кадрах видеоролика видно, как кабина аттракциона, поднявшись на 15-метровую высоту, срывается и летит вниз, а затем резко ударяется о площадку.

Отмечается, что посетители аттракциона "Башня свободного падения" остались живы. Однако в результате происшествия 10 человек были госпитализированы с различными травмами.

Сотрудники полиции сообщили, что причины инцидента пока не установлены.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры и не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.

Ранее в немецком Гюнцбурге в парке развлечений "Леголенд" более 30 человек пострадали при аварии на американских горках "Огненный дракон".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986204-padenie-attraktsiona-s-lyudmi-v-indii-popalo-na-video/