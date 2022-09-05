Самолет с 10 пассажирами на борту упал в Тихий океан в США

Береговая охрана США на месте происшествия. Фото: Twitter/Rachel Haight

Неподалеку от американского города Сиэтла в Тихий океан упал гидросамолет, на борту которого находились 10 пассажиров, об этом говорится в пресс-релизе береговой охраны США.

Гидросамолет потерпел крушение в заливе Мутини, к западу от острова Уидби.

По данным береговой охраны США, на борту воздушного судна находились 10 человек, включая ребенка. Одно тело было обнаружено, остальные считаются пропавшими без вести.

Отмечается, что самолет вылетел из Фрайдей-Харбора в международный аэропорт Сиэтла.

Сервис отслеживания полетов Flightradar24 сообщил в Twitter, что крушение потерпел 55-летний самолет Havilland Canada DHC-3 с регистрационным номером N275TH.

Ранее у берегов Латвии в Балтийском море потерпел крушение частный легкомоторный самолет Cessna 551. На перехват воздушного судна поднимались истребители НАТО. На борту самолета находились как минимум четыре человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986143-samolet-s-10-passazhirami-na-bortu-upal-v-tihiy-okean-v-ssha/