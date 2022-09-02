Установлена личность попытавшегося застрелить вице-президента Аргентины

Кристина Киршнер. Фото: JUAN MABROMATA/AFP via Getty Images

Правоохранительные органы Аргентины установили личность мужчины, попытавшегося застрелить вице-президента страны Кристину Киршнер, передает РИА Новости со ссылкой на El Pais.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался 35-летний бразилец.

"Личность нападавшего была установлена федеральной полицией – это 35-летний бразилец Фернандо Андре Сабаг Монтиель. Согласно полиции, у него уже есть история ношения оружия", – говорится в публикации.

По данным издания, полицейские изъяли у мужчины полуавтоматический пистолет Bersa 380, его изучают специалисты.

Как сообщил президент Аргентины Альберто Фернандес, оружие было заряжено пятью пулями, но "по какой-то причине, пока не подтвержденной технически", пистолет не выстрелил, хотя нападавший успел нажать на курок.

Напомним, на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер было совершено покушение около ее дома. Подозреваемый направил на нее пистолет. Политик не пострадала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1985929-ustanovlena-lichnost-popytavshegosya-zastrelit-vitse-prezidenta-argentiny/