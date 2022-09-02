СМИ: На вице-президента Аргентины Кристину Киршнер совершено покушение

Мужчина направил пистолет на Кристину Киршнер. Кадр из видео: t.me/shot_shot

На вице-президента Аргентины Кристину Киршнер было совершено покушение около ее дома. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, передает РИА Новости со ссылкой на Infobae.

"Был задержан вооруженный человек, который пытался убить Кристину Киршнер около ее дома", – говорится в публикации.

Агентство со ссылкой на телеканал TN пишет, что подозреваемый направил пистолет на вице-президента Аргентины. На видео Киршнер стоит в толпе встречающих ее людей и оружие направлено на нее.

Отмечается, что политик не пострадала.

Telegram-канал Shot со ссылкой на местные СМИ передает, что подозреваемому около 35 лет, он из Бразилии.

Ранее прокурор Аргентины Диего Лусиани попросил назначить действующему вице-президенту страны Кристине Киршнер 12 лет тюрьмы по обвинению в коррупции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1985845-smi-muzhchina-s-pistoletom-sovershil-pokushenie-na-vitse-prezidenta-argentiny-kirshner/