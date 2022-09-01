Ребенок погиб и десятки людей пострадали из-за огромного града в Испании

Град в Испании. Фото: twitter.com/catalannews

В испанской провинции Жирона автономного сообщества Каталония из-за града, размер которого превышал 10 см, погиб ребенок и десятки людей пострадали, передает The Guardian.

Как сообщила мэр города Карме Валь, в результате попадания града погибла 20-месячная девочка. Десятки людей получили ранения. По ее словам, дождя практически не было, только выпал град размером до 11 см.

"Град шел всего 10 минут, но это были 10 минут ужаса", – отметила она.

Каталонское метеорологическое бюро сообщило, что выпавший во вторник град стал самым крупным в регионе с 2002 года.

Жители разместили в социальных сетях фотографии, на которых запечатлены градины и ущерб, который они нанесли домам, автомобилям и уличной мебели.

В июле град размером со спичечный коробок выпал на Иссык-Куле в Кыргызстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1985721-rebenok-pogib-i-desyatki-lyudey-postradali-iz-za-ogromnogo-grada-v-ispanii/