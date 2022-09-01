Спасшие новорожденного из туалетной ямы полицейские навестили его в Алматы

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Алматинские полицейские, которые несколько дней назад вызволили новорожденного малыша из туалетной ямы, навестили ребенка в больнице, сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.

В медучреждении, где сейчас находится малыш, побывали капитан полиции Нуржан Шатунов и лейтенант полиции Газиз Хамаскалиев.

По словам врачей, состояние ребенка остается стабильно тяжелым.

"Мы знаем, что за жизнь Батыра, так мы его назвали с коллегами, борются лучшие врачи. Спасибо им большое. Он сейчас в реанимации. Мы привезли малышу средства первой необходимости. Желаем ему крепкого здоровья и долгих лет жизни", – отметил участковый инспектор по делам несовершеннолетних Управления полиции Турксибского района Нуржан Шатунов.

Напомним, 25 августа в Турксибском районе Алматы полицейские спасли новорожденного ребенка, достав его из туалетной ямы. Отмечалось, что у несовершеннолетней девушки случился выкидыш в туалете. Ее госпитализировали, а полицейские, побеседовав с врачами, отправились на место происшествия. В выгребной яме уличного туалета они и обнаружили малыша.

Позже медики рассказали, что из-за сильного переохлаждения ребенка поместили в реанимацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1985627-spasshie-novorozhdennogo-iz-tualetnoy-yamy-politseyskie-navestili-ego-v-almaty/