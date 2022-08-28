Мусорный полигон горит близ Уральска

Фото с места событий: mgorod.kz

Жители Уральска пожаловались на едкий дым, который окутал город. Как оказалось, в пригороде загорелся мусорный полигон. Ситуацию прокомментировали в городском акимате.

Пожар случился на мусорном полигоне в районе поселка Асан, предназначенном для крупногабаритных отходов, пишет издание "Мой Город".

В городском акимате заявили, что информация о возгорании поступила в службу пожаротушения еще вчера вечером.

"По официальной версии, неизвестные люди сжигали кабеля для получения цветмета, огонь перекинулся на территорию карьера ТОО "Жайык Таза кала", где произошло загорание сухой травы и кустарников с переходом на мусор на ориентировочной площади 1 га. Угрозы населенным пунктам нет", - сообщили в администрации города.

По информации корреспондентов издания, на месте пожара работает три единицы техники и 12 человек личного состава, 34 единицы техники и 19 сотрудников ТОО "Жайык Таза кала", пять единиц техники управления по ЧС, три единицы техники дежурной службы пожаротушения.

На момент написания статьи тушение пожара продолжалось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1985266-musornyy-poligon-gorit-bliz-uralska/