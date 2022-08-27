Подлежит восстановлению: ремонт в разрушенном хлопком газа доме начали в Темиртау

Разрушенный дом в Темиртау. Кадр из видео: КТК

16 августа в одном из многоквартирных домов Темиртау произошел хлопок газа. В результате несколько квартир были полностью разрушены. Сейчас в доме идет ремонт. Отмечается, что пострадавшие квартиры можно восстановить, сообщает сайт телеканала КТК.

Сообщается, что жителям двух подъездов, которые не пострадали от хлопка газовоздушной смеси, уже разрешили вернуться в свои квартиры. В оставшихся двух, где произошло обрушение, идет ремонт.

Сейчас специалисты аккуратно освобождают помещения от мебели и техники. По предварительным итогам обследования, дом подлежит восстановлению.

Как отмечает телеканал, на данный момент владельцы поврежденных квартир ищут съемное жилье. На этом фоне в городе резко взлетела стоимость аренды – некоторые предложения стали превышать даже столичные расценки.

"В общежитии остаются проживать из этого дома две семьи в количестве пяти человек, 46 семей расселены по арендным квартирам и по родственникам. Арендные квартиры, которые оплачивает акимат жителям этого дома, это 10 семей.

После проведения первых страховочных мероприятий жителям эксперты разрешили зайти в свои дома, вынести свои вещи для проведения дальнейших уже здесь работ", – рассказала пресс-секретарь акимата города Темиртау Гульнур Абдгалиева.

Источник: КТК

Напомним, что 16 августа в Темиртау в пятиэтажном жилом доме произошла вспышка газовоздушной смеси. В результате взрыва обрушились перегородки, а также перекрытия между вторым и третьим этажами. Хозяин квартиры был госпитализирован.

Кроме того, вчера сообщалось о подобном инциденте в одной из девятиэтажек Темиртау. К счастью, на этот раз крупных разрушений удалось избежать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1985068-podlezhit-vosstanovleniyu-remont-v-razrushennom-hlopkom-gaza-dome-nachali-v-temirtau/