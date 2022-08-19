Цех по обработке ваты сгорел в Шымкенте (видео)

Пожарные на месте ЧП в Шымкенте. Кадр из видео: instagram.com/shymkent_tjd

Крупный пожар произошел в Шымкенте 17 августа – здесь сгорел цех по обработке ваты, принадлежащий обществу слепых. ЧП обошлось без жертв и пострадавших.

Согласно информации на официальной Instagram-странице ДЧС Шымкента, цех, принадлежащий шымкентскому учебно-производственному предприятию общества слепых, располагался в одноэтажном здании. Огонь охватил деревянные полки и продукцию – вату.

"Пострадавших и погибших нет. Причина возгорания устанавливается. В тушении пожара задействованы 5 пожарных машин, 53 человека личного состава, сотрудники филиала Центра медицины катастроф", – говорится в сообщении ДЧС.

Между тем, как рассказал электрик цеха телеканалу КТК, причиной пожара мог стать изношенный кабель.

"Кабель не выдержал, потому что он уже сушился. Я уже потом залез, проверил: кабель уже все – свою работу отработал. Ну, сравни: семидесятого года кабель.

Так что наш директор общества слепых здесь ни при чем. Я хочу сказать, чтобы это имели в виду, чтобы лишний штраф никто не мог ему наложить", – заявил электрик Дмитрий Карманов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1983888-tseh-po-obrabotke-vaty-sgorel-v-shymkente-video/