Крушение вертолета с кандидатом в президенты Панамы попало на видео

Вид на упавший вертолет в Панаме. Кадр из видео: twitter.com/AlvaroAlvaradoC

Вертолет с кандидатом на пост президента Панамы Димитрий Флоресом потерпел крушение в горной части страны. В результате происшествия шесть человек, находившихся на борту, получили травмы, передает Daily Mail.

О крушении вертолета сообщил сам Флорес. Он опубликовал в соцсетях видео с просьбой о помощи.

На кадрах, снятых из кабины вертолета, видно, как он летит над горами, прежде чем оказаться в густом тумане, из-за которого пилот теряет управление и врезается в деревья.

"Мы попали в аварию здесь, на высоте 4500 футов в горах, за Сейбой и перед Харамильо. Вертолет разбился. Попробуйте послать спасателей за нами, пожалуйста. У пострадавших сломаны ноги, руки", – сказал Флорес.

Отмечается, что жертв нет. Пострадавших обнаружила и эвакуировала Национальная авиационно-морская служба Панамы, всех госпитализировали в больницу.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры и не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.

В конце июля в Грузии вертолет, летевший на поиски упавших парапланеристов, врезался в скалу и взорвался. На борту находились пять человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1983716-krushenie-vertoleta-s-kandidatom-v-prezidenty-panamy-popalo-na-video/