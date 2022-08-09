В порту Кубы загорелся четвертый резервуар с нефтью

Вертолет тушит пожар на нефтехранилище. Фото: YAMIL LAGE/AFP via Getty Image

В порту кубинской провинции Матансас горит нефтехранилище. Пожар охватил уже четыре резервуара емкостью 50 тыс. тонн, передает РИА Новости со ссылкой на Cubadebate.

"Было последовательное возгорание, сейчас затронуты четыре связанных хранилища", – заявил заместитель начальника Национального отдела пожарной охраны Кубы Александр Авалос Хорхе.

По данным Минздрава Кубы, 22 из 125 пострадавших в пожаре остаются под наблюдением врачей, пятеро находятся в критическом состоянии. Пропавшими без вести числятся 16 человек, один погиб.

Как отметил Александр Авалос, он не может сказать, когда пожар будет потушен, по его словам, "это может занять дни". Пожарные, помимо попыток охладить горящие резервуары, также стараются не допустить распространения огня на зону генераторных установок и терминал 321 с нефтепродуктами и бензином.

В пятницу, 5 августа, на базе хранения нефти в порту в провинции Матансас, Куба, начался пожар из-за попадания молнии в купол резервуара, в котором находилось около 25 тыс. кубометров нефти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1982312-v-portu-kuby-zagorelsya-chetvertyy-rezervuar-s-neftyu/