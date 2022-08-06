Ребенок попал в реанимацию после игры в подвале дома в Шымкенте

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Шымкенте девятилетний мальчик попал в реанимационное отделение после удара электрическим током в подвале многоэтажного дома. В ДЧС города рассказали подробности.

Как передает Otyrar.kz, ссылаясь на Департамент по чрезвычайным ситуациям Шымкента, ЧП произошло в многоэтажном доме по улице Еримбетова в Енбекшинском районе.

По информации спасателей, девятилетний ребенок, играя в подвале многоэтажного дома, открыл электрический щит и получил удар током.

Мальчика доставили в реанимационное отделение детской городской больницы.

По словам матери ребенка, он открыл электрический щит и получил электротравму в области головы. Мальчик потерял сознание. В больнице ему поставили диагноз — "ожог волосистой части головы, электротравма 3 степени".

Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1982069-rebenok-popal-v-reanimatsiyu-posle-igry-v-podvale-doma-v-shymkente/