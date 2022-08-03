Выброс на заводе в Таразе: "Казфосфат" оштрафовали на 5,5 млн тенге

Иллюстративное фото: facebook.com/kazphosphate

В начале июля на заводе минеральных удобрений ТОО "Казфосфат" произошел выброс вредных веществ, из-за чего горожане жаловались на плохое самочувствие. Как оказалось, ТОО за это оштрафовали, но руководство завода со штрафом не согласно, передает сайт телеканала КТК.

12 июля жители Тараза стали публиковать в соцсетях кадры, на которых было видно, что город накрыл белый туман. Из-за едкого смога горожане стали массово жаловаться на першение в горле и кашель. У многих слезились глаза.

Оказалось, люди дышали ядовитым фтористым водородом, выбросы которого превысили норму в семь с половиной раз.

Специальная комиссия выяснила, что руководство "Казфосфата" пыталось скрыть аварию в сернокислотном цехе. О том, что там произошла остановка насоса и случились выбросы, чиновники узнали только спустя два часа из соцсетей.

Экологи три недели исследовали все нюансы и нашли сразу пять нарушений. Причем несколько из них довольно серьезные. К примеру, несоблюдение правил эксплуатации части оборудования и плохая герметичность аппаратов по работе с серой и кислотой.

Дирекции завода дали месяц на устранение неполадок. А за нарушения предприятие обязали выплатить штраф. Но руководство собирается его оспаривать.

"Общая сумма административных штрафов составила более 5,5 миллионов тенге. Компания признала нарушения и исполнение предписания не в полном объеме, и, согласно действующему законодательству, готовит материалы для подачи иска в судебные органы.

Будет проведена внеплановая проверка в отношении товарищества на выполнение выданных предписаний. В случае неустранения нарушений будут приняты более строгие меры", – сообщил и. о. руководителя департамента экологии Жамбылской области Арсен Латыпов.

Источник: КТК

Отметим, что в середине июля ДЭР региона возбудил уголовное дело в отношении руководства ТОО "Казфосфат".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1981442-vybros-na-zavode-v-taraze-kazfosfat-oshtrafovali-na-55-mln-tenge/