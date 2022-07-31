Минобороны Казахстана: Кадет Военного колледжа получил ранение

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Минобороны Казахстана в своем официальном Telegram-канале сообщило о ранении кадета Военного колледжа МО РК. Инцидент произошел сегодня, 31 июля.

По данным ведомства, в воскресенье, 31 июля в Военном колледже МО РК, находясь в суточном наряде, получил ранение кадет.

Подчеркивается, что военнослужащему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"По данному факту начато досудебное расследование. Для установления причин и обстоятельств произошедшего направлена специальная комиссия", - говорится в сообщении Министерства обороны Казахстана.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению в интересах следствия, добавили в военном ведомстве.

Военный коллеж находится в городе Щучинске.

Напомним, недавно на полигоне "Майлан" в Акмолинской области произошла трагедия: погиб 21-летний военнослужащий президентского полка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1981024-minoborony-kazahstana-kadet-voennogo-kolledzha-poluchil-ranenie/