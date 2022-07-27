Пять человек тушили загоревшийся в Нур-Султане автобус

Сгоревший автобус. Фото: МЧС РК

Сегодня днем в столице загорелся городской пассажирский автобус. Прибывшим пожарным удалось потушить огонь, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

27 июля в Нур-Султане на пересечении улиц Керей – Жанибек хандар и Туркестан загорелся автобус. В 14:45 пожарные подразделения выехали на сообщение о возгорании.

"По прибытии пожарных установлено, что горит двигательный отсек маршрутного автобуса", – сообщили представители Министерства по ЧС.

Отмечается, что огонь удалось потушить в 14:58. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

"В тушении было задействовано 5 человек личного состава и 1 единица техники ДЧС города Нур-Султана", – добавили в ведомстве.

Сгоревший автобус. Фото: МЧС РК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1980473-pyat-chelovek-tushili-zagorevshiysya-v-nur-sultane-avtobus/