Самолет совершил экстренную посадку в Колумбии из-за отказа двигателя

Пассажиры во время экстренной посадки. Кадр из видео: twitter.com/TvCafetera

В Колумбии пассажирский самолет Airbus 320, который следовал из Медельина в Боготу, совершил аварийную посадку в аэропорту Эль-Дорадо из-за отказа одного из двигателей, передает Daily Mail.

Как рассказал один из пассажиров рейса Ямит Паласио, он услышал громкий шум двигателя самолета, который становился "раздражающим, но постоянным".

Отмечается, что пилот обнаружил отказ одного из двигателей самолета Airbus 320 через несколько секунд после входа в воздушное пространство Боготы и благополучно приземлился в Эль-Дорадо. Самолет был встречен бригадами экстренного реагирования на взлетно-посадочной полосе. Информации о пострадавших пока нет.

"Рейс AV9351, который выполнял маршрут Медельин-Богота 25 июля, получил предупреждение в одной из систем самолета, и в соответствии с протоколами безопасности авиакомпании в этих случаях капитан запросил экстренную посадку в аэропорту Эль-Дорадо", – говорится в сообщении авиакомпании Avianca.

В Управлении гражданской авиации Колумбии заявили, что инцидент не стал причиной задержек вылета и прибытия в аэропорт.

В феврале самолет, летевший из Петербурга в Самарканд, совершил экстренную посадку в Кызылорде, Казахстан. Причиной посадки стала пассажирка - гражданка Узбекистана, которой из-за проблем с сердцем понадобилась экстренная медицинская помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1980183-samolet-sovershil-ekstrennuyu-posadku-v-kolumbii-iz-za-otkaza-dvigatelya/