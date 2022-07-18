Шесть человек стали жертвами наводнения на юго-западе Китая

Спасатели эвакуируют пострадавших. Кадр из видео: twitter.com/XHNews

В провинции Сычуань на юго-западе Китая в результате наводнения, вызванного ливнем, погибли шесть человек. Еще 12 жителей пропали без вести, передает агентство "Синьхуа".

С пятницы вечера, 15 июля, проливные дожди обрушились на Бэйчуань-Цянский автономный уезд. Из-за ливней пострадали более 22 тыс. человек, проживающих в 13 деревнях. В результате наводнения погибли как минимум шесть человек, еще 12 пропали без вести. Около 1300 были эвакуированы в безопасные районы.

На поиски пропавших, ремонт дорог и средств связи местные власти направили более 400 спасателей.

Ранее в провинции Нуристан на востоке Афганистана девять человек погибли из-за наводнений. Еще девять пострадали в результате разгула стихии.

В апреле в результате наводнения в городе Дурбан на востоке Южно-Африканской Республики погибли 306 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1978934-shest-chelovek-stali-zhertvami-navodneniya-na-yugo-zapade-kitaya/