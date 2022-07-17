Стали известны подробности ЧП с детским аттракционном в Атырау

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Уголовное дело открыто по факту инцидента в парке отдыха в Атырау, где детский аттракцион сорвался во время работы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РСК Атырауской области.

Как сообщила глава отдела внутренних и внешних коммуникаций ДП Атырауской области Мейирим Ердаулет, расследование ведется по статье 141 Уголовного кодекса РК.

Пресс-секретарь областного управления здравоохранения Айша Кенжемуратова добавила, что в результате инцидента четверых пострадавших доставили в детскую больницу. К счастью, серьезных травм они не получили, поэтому после полного обследования их отправили домой.

Несмотря на положительный диагноз, пока дети находятся под наблюдением участковых врачей.

"Расписка от родителей получена, претензий с их стороны нет. Дети будут находиться под нашим контролем в течение трех дней.

Причины и последствия будут сообщены дополнительно по окончании проверки. Игровая площадка пока закрыта", - указал управляющий детской игровой площадкой "Керемет жағалау" Манас Сериккалиев.

Напомним, об инциденте в парке аттракционов мы сообщали сегодня. По имеющимся данным, 16 июля аттракцион с детьми резко остановился во время работы и оборвался. Несколько детей пострадали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1978869-stali-izvestny-podrobnosti-chp-s-detskim-attraktsionnom-v-atyrau/