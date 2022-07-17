Плотина за 200 млн тенге дала течь всего через 2 года после постройки в Костанайской области

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Жители поселка Шили в Костанайской области попросили отремонтировать местную плотину, возведенную всего два года назад. Указывается, что на этот проект потратили почти 200 млн тенге.

Как передает телеканал "Хабар 24", на строительство плотины из госбюджета выделили почти 200 млн тенге. Она должна была удерживать паводковые воды, однако уже весной дача течь.

Из-за того, что высота дамбы всего 1,2 метра, часть запасов воды ушла в поля, а позже выяснилось, что бетонные плиты также пропускают влагу. В итоге сейчас котлован, в котором должна была собираться вода, опустел наполовину.

"Немного воды осталось. Высоту плотины нужно было два метра делать. Углубление под ней и насыпь тоже маленькие. Вода продолжает уходить снизу. Уже ручьи образовались. Все в овраги бежит.

Бюджет выделили 194 миллиона тенге. Куда делись эти деньги, непонятно. Мы обратились в антикоррупционное ведомство с просьбой провести расследование", - сообщил журналистам общественный активист Ербол Бекбосын.

Плотина была возведена два года назад и все это время выполняла свою функцию, однако это связывают с тем, что предыдущие зимы в регионе были малоснежными.

"В этом году осадков много было. Вода хорошо шла. Удержать всю не получилось. Этот котлован служит водопоем для скота. Также он обеспечивает необходимый уровень воды в поземных скважинах. Ими для питья пользуется население", - пояснил аким Шилийского сельского округа Ербол Досмаганбетов.

Чиновники указали, что при вводе плотины в эксплуатацию нарушений выявлено не было.

"До этого никаких нареканий не было. Сам был на месте при сдаче объекта. Подрядчик выполнил работу без отклонений от проектной документации.

Сейчас мы создадим рабочую группу и выедем на осмотр плотины. Если увидим недочеты, попросим подрядную организацию их устранить. У дамбы три года гарантийного обслуживания", - заверил замакима Джангельдинского района Айдарлы Талпаков.

Отмечается, что в данном районе это уже второй случай, когда дамбе необходим ремонт. Так, в поселке Ахмета Байтурсынулы во время весеннего паводка размыло плотину, которая не прослужила и года. Там тоже ждут устранения проблемы от подрядчика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1978842-plotina-za-200-mln-tenge-dala-tech-vsego-cherez-2-goda-posle-postroyki-v-kostanayskoy-oblasti/