Более 80 человек пострадали в результате протестов в Шри-Ланке

Карета скорой помощи увозит пострадавших во время беспорядков в Коломбо. Кадр из видео: YouTube/Daily Mirror Online

За минувшие сутки в столице Шри-Ланки Коломбо были госпитализированы 84 человека. Люди пострадали в результате протестов и столкновения с полицией, передает ланкийская газета Daily Mirror.

Среди пострадавших 79 мужчин и пять женщин. Все они были госпитализированы в Национальную больницу Коломбо.

При этом 42 человека получили ранения во время утренних беспорядков около офиса премьер-министра Ранила Викремесингхе. Остальные 42 пострадали во время столкновений с полицией около здания парламента в Коломбо ночью.

Среди пострадавших, которые были госпитализированы, оказались один военнослужащий, двое полицейских и журналист.

Ранее премьер-министр Шри-Ланки ввел режим ЧС по всему острову. На данный момент Викремесингхе временно исполняет обязанности главы государства.

Тем временем президент Шри-Ланки покинул страну после начавшихся в стране беспорядков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1978441-bolee-80-chelovek-postradali-v-rezultate-protestov-v-shri-lanke/