Три зоны отдыха подтопило из-за сильного дождя в Алматинской области (видео)

Кадр из видео с места происшествия: пресс-служба ДЧС Алматинской области

Вчера в Алматинской области прошел сильный дождь, из-за которого оказались затоплены дворовые территории трех баз отдыха, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу регионального ДЧС.

Как сообщили в ведомстве, подтопление произошло 13 июля около 18:00 в Уйгурском районе Алматинской области.

"На 55 километре автодороги "Шонжы – Калжат", в результате обильных осадков в виде дождя, произошел склоновый сток (безрусловой сток воды, формирующийся в пределах склона, вызываемый внезапным сильным дождем – прим. ред.) высотой 5-10 сантиметров", – сообщили представители департамента по ЧС.

Из-за этого произошел перелив дождевой воды через проезжую часть автодороги, которая подтопила дворовые территории трех зон отдыха. При этом отмечается, что в жилые помещения и здания вода не попала.

"В данный момент осадки прекратились, уровень воды снизился, вода проходит в транзитном режиме", – добавили в пресс-службе ведомства.

На место происшествия прибыли сотрудники ДЧС Алматинской области, а также местных исполнительных органов.

Во вторник, 12 июля, в этом же районе из-за сильного дождя на 12 километре автодороги республиканского значения "Аксай – Шонжы" произошел сход грязекаменной массы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1978351-tri-zony-otdyha-podtopilo-iz-za-silnogo-dozhdya-v-almatinskoy-oblasti-video/