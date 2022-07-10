Потоп из-за сильных дождей сняли на видео в Карагандинской области

Кадр из видео очевидца: instagram.com/patriotkaragandy

В селе Сенокосное Осакаровского района Карагандинской области произошло подтопление дворовых территорий из-за сильных дождей. Очевидцы сняли на видео последствия непогоды.

Кадры опубликовали в паблике patriotkaragandy в Instagram. На кадрах видны потоки воды, которые затопили двор авторов видео. Происходящее прокомментировали в Департаменте по ЧС Карагандинской области.

Отмечается, что спасателям поступило сообщение о подтоплении дворовых территорий в селе Сенокосное Осакаровского района.

Подтопление произошло в результате ливневых дождей, подчеркнули в ведомстве.

"Для оказания помощи населению на место направлены силы ДЧС Карагандинской области с водооткачивающей техникой", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что не так давно в регионе произошли крупные природные пожары - горели лесопосадки. Для борьбы с огнем пришлось подключать авиацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1977760-potop-iz-za-silnyh-dozhdey-snyali-na-video-v-karagandinskoy-oblasti/