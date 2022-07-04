Грузовое судно с 21 человеком на борту было обесточено и застряло в водах Австралии

Судно Portland Bay у берегов Австралии. Кадр из видео: YouTube/7News

В водах Сиднея в Австралии грузовое судно с 21 членом экипажа начало терпеть крушение. Судно также было обесточено и застряло во время сильного волнения, передает 9News.

Судно Portland Bay было обесточено 4 июля примерно в семь часов утра. Оно стояло на якоре в одном километре от берега, недалеко от Королевского национального парка на юге Сиднея.

К судну направили несколько буксиров. В ходе спасательной операции специалисты вначале медленно извлекут якоря, а затем произведут буксировку судна в безопасные воды, говорит руководитель спасательной операции. Весь процесс, по его словам, займет два или три часа.

Сообщается, что судно сейчас находится в стабильном состоянии.

При этом ранее предполагалось, что все из 21 члена экипажа будут эвакуированы. Но теперь принято решение оставить их на борту, пока проходит спасательная операция.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1976835-gruzovoe-sudno-s-21-chelovekom-na-bortu-bylo-obestocheno-i-zastryalo-v-vodah-avstralii/