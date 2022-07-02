Мощное землетрясение в Иране унесло жизни пятерых человек

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В ночь с пятницы на субботу на юге Ирана произошло землетрясение. Пока власти страны сообщают о нескольких десятках пострадавших и по меньшей мере пяти погибших.

По данным местных СМИ, в результате землетрясения в Иране погибли по меньшей мере пять человек, а пострадали – 44, передает издание Интерфакс.

На сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра отмечается, что землетрясение в Иране произошло в ночь с 1 на 2 июля в 02:02 по местному времени (03:32 по времени Нур-Султана).

Магнитуда составила 6,1. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Также, как сообщает ЕССЦ, позже произошло еще несколько толчков, один из которых произошел в 03:55 (05:25 по времени Нур-Султана). Его магнитуду оценили в 6,2 балла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1976678-moschnoe-zemletryasenie-v-irane-uneslo-zhizni-neskolkih-chelovek/